Поліцейські Тернопільщини отримали відзнаки з нагоди Дня українського добровольця

Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам’ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році.

Згідно наказу ГУНП в Тернопільській області за високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання службових завдань при захисті безпеки населення та інтересів держави від збройної агресії російської федерації цінним подарунком нагороджено підполковника поліції Михайла Білецького, листами подяки відзначені підполковник поліції Роман Гладиш, майори Віталій Луцишин, Юрій Ковальчук, Володимир Яніга, старші лейтенанти Володимир Мента, Євгеній Косолапов та лейтенант поліції Олег Ратушняк.

Керівник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував поліцейським за службу, відзначивши, що вони були одними із перших, хто у складі добровольчого батальйону «Тернопіль» поїхав у зону АТО у 2014 році та продовжують і сьогодні боронити країну від ворога в штурмовій бригаді Нацполіції «Лють».

«Це саме ці люди, про яких ми можемо з впевненістю сказати: “Нас захищають найкращі та найдостойніші, які наближають нашу Перемогу!”, – зазначив полковник поліції.