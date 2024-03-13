Довірте захист свого житла і майна професіоналам

Злодій ніколи не намагатиметься проникнути в помешкання чи нежитлове приміщення, обладнане сигналізацією і марковане фірмовою жовто-синьою наліпкою «Об’єкт під охороною».

На цьому наголошують працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області в межах інформаційних проєктів «Пожежне спостереження доступне кожному» і «Безпека – в кожній оселі», що саме тривають в Україні.

Інженери структури, розгортаючи свої інформаційні пункти в людних місцях, пояснюють громадянам, чому сучасна охоронна система, під’єднана до пульта централізованого спостереження Поліції охорони, – найефективніший спосіб захистити свою власність.

А ви подбали про захист свого житла і майна? Якщо ні, телефонуйте на номер 9899 – і цим займуться професіонали!

Управління поліції охорони в Тернопільській області