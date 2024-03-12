Повернувся з фронту до лав Поліції охорони

Інженер центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Ігор Пінгас прийшов до військкомату наступного дня після великомасштабного вторгнення рф до України, прихопивши чималий запас праведної люті до ворога та… інсуліну. Проблеми зі здоров’ям не стали йому на заваді. А 26 лютого чоловік уже був на Житомирщині – стримував наступ ворога з боку Ірпеня і Бучі.

Протягом двадцяти місяців Ігор із позивним «Старий» служив у складі 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола майстром обслуговування гармати – 155-міліметрової гаубиці М777.

Фронтові шляхи нашого колеги пролягли через Житомирську, Волинську, Чернігівську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області. Він звільняв Харківщину, а закінчив службу під Бахмутом, отримавши важке поранення. Нагороджений двома медалями: державною «За військову службу Україні» та знаком народної пошани «За службу Україні».

Торік у листопаді Ігоря Пінгаса звільнили з військової служби за станом здоров’я, а через тиждень він уже був на роботі.

Ігор – відповідальний, справедливий, кваліфікований і талановитий, з філігранним почуттям гумору. Має високу професійну та особистісну репутацію у колективі й у своєму містечку Борщеві.

Працює в поліції охорони з 2000 року. В 2005-му закінчив Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», але за першим фахом він – хореограф, випускник Київського інституту культури (тепер – національний університет культури і мистецтв).

Нині старший сержант-хореограф-юрист-інженер Ігор Пінгас продовжує дбати про безпеку краян, але вже в тилу, і підтримує зв’язки з побратимами.

Управління поліції охорони в Тернопільській області