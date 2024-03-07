У Тернополі 50 дронів отримали бійці об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» та спецпідрозділу «КОРД»

Для виконання бойових завдань Тернопільська міська рада передала партію безпілотних літальних апаратів на потреби цих поліцейських підрозділів. 50 FPV-дронів були придбані в рамках програми Тернопільської громади «Обороноздатність» на 2024 рік з метою забезпечення необхідною технікою та амуніцією захисників, які несуть службу на передовій.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко подякував органам місцевого самоврядування за вагому підтримку поліцейських та зазначив, що така сучасна спецтехніка допоможе нашим бійцям значно ефективніше виявляти та знищувати ворога.

«Підрозділи бригади «Лють» та спецпризначенці «КОРД» виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Я вдячний органам місцевого самоврядування за співпрацю та підтримку», – зауважив очільник обласної поліції.

Одна з основних переваг FPV-дронів – їхня висока точність в застосуванні. Вони мають широкий спектр використання: від ураження піхоти і відбиття штурму до знешкодження важкої бронетехніки.

Бойові «пташки» вже невдовзі працюватимуть за призначенням на фронті.