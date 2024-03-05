Працівники поліції Тернопільщини провели спеціальні навчання для пластунів

На вишкіл під умовною назвою «Башта» приїхали юнаки та дівчата з різних громад області. Вони знайомилися із принципами національно-патріотичного виховання, особливостями роботи поліцейських та навчалися, як діяти в різних небезпечних ситуаціях.

Мінної безпеки пластунів навчали працівники вибухотехнічного відділу. Фахівці демонстрували сучасні типи вибухових предметів, розповідали, як діяти при виявленні небезпечних пристроїв. Робочий тандем поліцейського та собаки відмінно продемонстрували працівники Кінологічного центру, від злочинів в мережі застерегли кіберполіцейські, навчали правоохоронці підлітків і способів самозахисту. Разом з поліцейськими-психологами діти вчилися допомагати людям у стресових ситуаціях чи під час різних загроз.

Організатори кажуть, що сьогодні важливо, аби молоде покоління було всебічно розвиненим.

Під час спілкування працівники поліції закликали пластунів поповнювати в майбутньому лави поліцейських, адже у скаутській організації вчать бути відповідальними організованими та працювати у команді.