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Поліцейським Тернопільщини волонтери передали генератори

Категорія: Тернопільщина

Три інверторні генератори, паливно-мастивні матеріали, засоби гігієни та харчові продукти отримали від благодійників тернопільські поліцейські. Допомогу незабаром передадуть бійцям об’єднаної штурмової бригади «Лють», які виконують завдання у зоні бойових дій.

Як зазначив очільник організації «Благодійний фонд Фундація відкритих дверей» Віталій Соломін, це вже не перша допомога від волонтерів.
Працівники фонду налагодили співпрацю з поліцейськими та намагаються разом допомагати різним верствам населення.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук подякував представникам фонду за підтримку та необхідну допомогу.

«Вдячні всім, хто допомагає виборювати перемогу. Наші бійці матимуть змогу заряджати різноманітні пристрої, які допомагають боротися з ворогом», – зазначив керівник.

Вже найближчим часом мініелектростанція та продукти відправляться на передову.

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