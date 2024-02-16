Три інверторні генератори, паливно-мастивні матеріали, засоби гігієни та харчові продукти отримали від благодійників тернопільські поліцейські. Допомогу незабаром передадуть бійцям об’єднаної штурмової бригади «Лють», які виконують завдання у зоні бойових дій.
Як зазначив очільник організації «Благодійний фонд Фундація відкритих дверей» Віталій Соломін, це вже не перша допомога від волонтерів.
Працівники фонду налагодили співпрацю з поліцейськими та намагаються разом допомагати різним верствам населення.
Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук подякував представникам фонду за підтримку та необхідну допомогу.
«Вдячні всім, хто допомагає виборювати перемогу. Наші бійці матимуть змогу заряджати різноманітні пристрої, які допомагають боротися з ворогом», – зазначив керівник.
Вже найближчим часом мініелектростанція та продукти відправляться на передову.
Поліцейським Тернопільщини волонтери передали генератори
Три інверторні генератори, паливно-мастивні матеріали, засоби гігієни та харчові продукти отримали від благодійників тернопільські поліцейські. Допомогу незабаром передадуть бійцям об’єднаної штурмової бригади «Лють», які виконують завдання у зоні бойових дій.