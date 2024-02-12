Волейболісти «Поліції охорони–ЗУНУ–Динамо» здобули ще дві перемоги в Чемпіонаті України

Минулих вихідних відбувся сьомий тур Чемпіонату України з волейболу, що ввійшов у спортивну біографію Тернопільського ВК «Поліція охорони–ЗУНУ–Динамо» двома перемогами і вивів його на п’яту сходинку турнірної таблиці Суперліги-Дмарт.

9 лютого наші волейболісти внаслідок гарячого, відчайдушного протистояння побороли чернігівський «Буревісник-ШВСМ» (3-0). Найрезультативнішим гравцем поєдинку вкотре став капітан поліцейських охорони і т. в. о. головного тренера Володимир Мірчев, а приз MVP дістався нашому блокуючому Артему Рязанову.

Другий ігровий день сьомого туру також став для тернопільських волейболістів переможним. У складній, напруженій боротьбі завершальної гри туру вони здолали ВСК «Буковина» із Чернівців (3-2). Приз MVP отримав Володимир Мірчев.

Вітаємо. Вболіваємо. Пишаємось!

Управління поліції охорони в Тернопільській області