Понад 130 замовників послуг Поліції охорони Тернопільщини користуються системою «Розумний дім»

Якщо ви цінуєте свій час, а питання безпеки й комфорту для вас у пріоритеті, то чому ваш дім досі не «розумний»?

Понад 130 замовників послуг Поліції охорони Тернопільщини вже оцінили переваги системи «Розумний дім», адже в їхніх помешканнях та на прибудинкових територіях побутові справи виконуються за допомогою сценаріїв, що керують поливом газонів, шторами, освітленням, опаленням тощо.

Таких сценаріїв може бути дуже багато. У замовників наших послуг їх від трьох до кількох десятків.

Перш ніж ви оберете свої, візьміть до уваги рекомендації спеціалістів із Поліції охорони:

* плануйте встановлення системи «Розумний дім» під час ремонту, аби згодом не зіпсували інтер’єр прокладанням кабелів;

* довірте проєктування, монтування і обслуговування системи професіоналам;

* обирайте лише сертифіковане обладнання;

* передусім встановіть захист від затоплення, пожежі, витоку газу і зловмисників;

* обравши ключові сценарії, залиште простір для збільшення їхньої кількості, адже комфорту забагато не буває.

Замовлення послуг Поліції охорони – за номером 9899 (цілодобово і безкоштовно з мобільного) або на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області