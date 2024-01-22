Надання поліцейських послуг громадянам – основне завдання поліції

З метою покращення та вдосконалення діяльності поліції в структурі ГУНП в Тернопільській області функціонує Управління головної інспекції.

Основні завдання служби це:

- моніторинг діяльності підрозділів поліції з метою виявлення причин, які негативно впливають на ефективність виконання поліцейськими покладених на них завдань та функцій;

- упровадження та застосування в роботі поліцейських ефективних сучасних методів, механізмів позитивного досвіду, які використовуються в службовій діяльності;

- реалізація заходів з контролю за службовою діяльністю підрозділів поліції, сприяння ефективній професійній діяльності поліцейських, дотримання ними службової дисципліни.

Для взаємодії громадян та поліції створено чат-бот Управління головної інспекції. Відтепер спілкуватися стане простіше, швидше та зручніше.

Повідомити про порушення прав поліцейськими або ж надати пропозиції щодо покращення роботи працівників правоохоронного відомства можна дистанційно.

Чат-бот є надійним помічником громадян та поліцейських, адже через нього можна не тільки подати скаргу чи подякувати за роботу, але й отримати психологічну підтримку та допомогу.

Контакти Управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області:

посилання на чат-бот: https://t.me/ternopil_nr_bot

алектронна адреса: ugi@tp.police.gov.ua

телефон: +380 50 102 5007