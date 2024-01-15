На Тернопільщині юні помічники поліцейських передали бійцям штурмової бригади «Лють» теплий одяг

Своєю колядою учасники юнацького корпусу зібрали гроші на які придбали комплекти термобілизни та флісові кофти, а також власноруч виготовили обереги для українських захисників.

Бійці штурмової бригади «Лють» виділили час та зустрілися із шерифами, не дивлячись на складну ситуацію у зоні проведення бойових дій.

Діти передали одяг захисникам та подякували їм за те, що вони продовжують гідно чинити відсіч збройному агресору.

Боєць штурмової бригади «Лють» Іван Мацейків вдячний представникам юнацького корпусу за теплі подарунки, які будуть зігрівати побратимів підрозділу на сході України.