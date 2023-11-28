Ще один територіальний підрозділ поліції Тернопільщини готується до впровадження системи “Custody records”

З робочим візитом відділення поліції №1 міста Тернополя відвідали експерти Консультативної місії Європейського Союзу. Мета – обговорити та оглянути готовність підрозділу до впровадження автоматизованої електронної системи обліку дій затриманих осіб – «Custody records».

«Тернопільщина стала однієї із перших областей, де було реалізовано безпековий проєкт. Вже два роки система успішно функціонує на базі Тернопільського районного управління поліції та у Чортківському райвідділі поліції», – розповідає представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірина Ніколаєва.

Система «Custody Records» сприяє ефективному захисту прав як затриманих осіб, так і працівників Національної поліції. Її впровадження розпочалось в Україні з 2017 року за підтримки, зокрема Консультативної місії Європейського Союзу.

Представників КМЕС цікавило на якому етапі перебуває впровадження автоматизованої системи “Custody records” у Тернопільському відділенні поліції. Вони оглянули ремонтні роботи та облаштування приміщень відповідно до вимог правозахисної ініціативи.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Ігор Сидорук обговорив з іноземними експертами реалізацію в області низки безпекових проєктів. Поліцейські подякували іноземним колегам за вагому підтримку та домовилися про подальшу співпрацю.