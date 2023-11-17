У Тернополі організували турнір пам’яті спецпризначенця «КОРД» Віктора Мельниченка

16-ий Всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Тернове поле», присвячений пам’яті заслуженого тренера України та судді міжнародної категорії Віталія Назарчука, відбувся у Тернополі. Цьогорічні змагання організатори вирішили провести також в пам’ять про загиблого під час війни поліцейського Віктора Мельниченка.

Життя співробітника спецпідрозділу «КОРД» обірвалося 13 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, якого обрали головою оргкомітету турніру, подякував організаторам, які вирішили у такий спосіб віддати шану Герою і підтримати його родину:

«Сьогодні маємо честь згадати та вшанувати нашого бійця. Дякуємо мамі, що виховала такого сина. На таких хлопцях тримається наша держава».

Віктор Мельниченко в органах внутрішніх справ служив з 2008 року. Пройшов шлях від рядового співробітника поліції охорони до старшого інспектора корпусу оперативно-раптової дії ГУНП в Тернопільській області. Хлопець змалечку захоплювався спортом. Як пригадує його мама Надія Мельниченко, у цій спортивній залі, де проходить всеукраїнський турнір «Тернове поле», він тренувався, виборював свої перші нагороди.

Організатори спортивного заходу вирішили подякувати колегам Віктора, які несуть службу на передовій, – придбали та передали для спецпідрозділу «КОРД» квадрокоптер. Безпілотники рятують життя наших бійців на фронті та допомагають нищити ворога.

Участь у турнірі взяли майже сотня спортсменів зі всієї України. Згадка про загиблого тернопільського поліцейського – це можливість подякувати його рідним, побратимам за відвагу та героїзм.