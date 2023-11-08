Представники Юнацького Корпусу Поліції “Бережанські шерифи” завітали на екскурсію до Тернопільського коледжу

Тернопільський військовий коледж із посиленою військовою та фізичною підготовкою відвідали учасники Юнацького Корпусу Поліції “Бережанські шерифи”. Юні помічники поліцейських ознайомилися з роботою навчального закладу та ділилися власними здобутками від участі в просвітницькому проєкті.

Начальник коледжу полковник Вадим Ластовицький розповів про особливості навчання в коледжі та провів для юних гостей цікаву екскурсію.

Учням та студентам показали новий клас захисту України, клас безпеки а також різні муляжі зброї, яку має у власній колекції освітній заклад, Найбільше захоплення у юнаків та дівчат викликали моделі безпілотних літальних апаратів.

Зі слів старшого інспектора ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Ростислава Степанчака, поліцейські активно сприятимуть поширенню серед молоді просвітницьких ініціатив, які допомагають виховати правосвідомих та дисциплінованих громадян. Саме під час таких освітніх зустрічей вихованці різних фахових закладів області мають змогу дізнатися про діяльність Юнацького Корпусу Поліції.

На завершення екскурсії помічники бережанських поліцейських подарували керівництву закладу шеврони шерифів, натомість отримали в подарунок іменні марки коледжу.