Правоохоронці навчали малюків дорожньої абетки

Правил безпеки навчали поліцейські та рятувальники маленьких вихованців дошкільного чортківського навчального закладу № 7. Діткам розповіли, які правила рятують життя.

Правоохоронці розповіли та на прикладах продемонстрували дітям правила дорожнього руху та значення дорожніх знаків.. Разом з поліцейськими малюки вивчали безпечний шлях від дому до дитячого садочка, із задоволенням показували свої знання та вміння. Працівник служби надзвичайних ситуацій наголосив, чому не можна гратися з вогнем. Рятувальник пояснив, як треба поводитися вдома та в садочку, аби не призвести до виникнення пожежі та як працює вогнегасник.

Малеча захоплено слухала розповіді гостей, активно відповідала на їхні запитання, радо фотографувалася на пам’ять. Дітки також мали змогу на хвилинку відчути себе маленьким поліцейським: посидіти в службовому автомобілі, увімкнути проблискові маячки.