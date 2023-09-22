468×60
468×60

Понад 7 тисяч гривень позичила “шахраям” тернополянка

Категорія: Шахрайства

Двадцятиоднорічна жителька Тернополя повірила інформації, яку отримала в повідомленні і як наслідок – втратила гроші. Про шахрайство вона повідомила у Тернопільське районне управління поліції.

За словами потерпілої, її знайома в мережі “Instagram” попросила позичити гроші на лікування брата. Кошти сказала перевести на банківську картку. Тернополянка, не перевіряючи інформації, перевела 7300 гривень. За деякий час зрозуміла, що сторінку подруги зламали і вона віддала гроші аферистам.

Поліціянти, перевіривши інформацію повідомили, що номер рахунку, на який вона скидала гроші, уже не існує. Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.

Правоохоронці наголошують, що після отримання подібних повідомлень треба перевіряти інформацію, а не переказувати гроші на невідомі рахунки.

Варто подбати про надійний захист ваших облікових записів і встановлювати складні паролі. Не заходьте до своїх акаунтів з чужих пристроїв та не переходьте за невідомими посиланнями.

Якщо ваш акаунт зламали, попередьте про це друзів та знайомих, аби уберегти їх від можливої втрати коштів.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *