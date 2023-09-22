Понад 7 тисяч гривень позичила “шахраям” тернополянка

Двадцятиоднорічна жителька Тернополя повірила інформації, яку отримала в повідомленні і як наслідок – втратила гроші. Про шахрайство вона повідомила у Тернопільське районне управління поліції.

За словами потерпілої, її знайома в мережі “Instagram” попросила позичити гроші на лікування брата. Кошти сказала перевести на банківську картку. Тернополянка, не перевіряючи інформації, перевела 7300 гривень. За деякий час зрозуміла, що сторінку подруги зламали і вона віддала гроші аферистам.

Поліціянти, перевіривши інформацію повідомили, що номер рахунку, на який вона скидала гроші, уже не існує. Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ. Триває слідство.

Правоохоронці наголошують, що після отримання подібних повідомлень треба перевіряти інформацію, а не переказувати гроші на невідомі рахунки.

Варто подбати про надійний захист ваших облікових записів і встановлювати складні паролі. Не заходьте до своїх акаунтів з чужих пристроїв та не переходьте за невідомими посиланнями.

Якщо ваш акаунт зламали, попередьте про це друзів та знайомих, аби уберегти їх від можливої втрати коштів.