“Ганятися за неперевіреними сенсаціями не варто – я завжди готовий до співпраці з журналістами”, – Сергій Зюбаненко

Наркотики, зброя, розкрадання бюджетних коштів, злочини у земельній сфері, шахрайства та незаконна реалізація підакцизних товарів – це одні з основних правопорушень, на які звертає увагу тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Про розслідування кримінальних проваджень у цих сферах розповів на брифінгу журналістам очільник правоохоронного відомства.

“Я спілкуюся з місцевим населенням, я реагую на всі їхні повідомлення та зауваження, але для мене є кілька пріоритетних напрямків відповідно до яких я та мої підлеглі виконуємо свою роботу, виявляємо порушників та робимо усе можливе, аби ліквідувати злочинність у цих напрямках”.

Упродовж двох місяців на території Тернопільської області тривала операція “Акциз”. За цей час поліціянти виявили та вилучили 17345 літрів алкоголю, 20525 пачок тютюнових виробів, понад 100 кілограмів тютюну та майже 20 тисяч електронних сигарет.

“Це не лише недоотримання в державний бюджет значних надходжень, але й здоров’я та життя наших громадян. Як правило, підроблені підакцизні товари неякісні й неодноразово були випадки, коли страждали люди”.

Операція “Акциз” закінчилася 20 липня, але Сергій Зюбаненко запевнив, що встановлені терміни – лише умовність. Робота у цьому та інших напрямках не припинятиметься.

Очільник поліції каже, що жодна інформація чи повідомлення, отримані від громадян, не залишаться без уваги. І не важливо чи це земельні питання, чи незаконне будівництво, чи порушення роботи у комендантську годину. Аби будь-яка справа мала логічне завершення, потрібно час та детальна й копітка слідчо-оперативна робота, яка не дозволить підозрюваним уникнути відповідальності.

Наркотики – це також біда для всього суспільства, а тому боротьба з тими, хто реалізовує ці заборонені речовини, триватиме 24 години 7 днів на тиждень.

Ліквідація нелегального обігу зброї – пріоритет всієї держави, адже вона використовується не лише у воєнних цілях. Виявляти, вилучати, а винних притягувати до відповідальності – одне з основних завдань оперативників Тернопільщини.

“Ми не лише виявляємо зброю, а документуємо її збут. А ця стаття кримінального кодексу передбачає серйозну відповідальність”.

Тема шахрайств, каже керівник поліції, звучатиме завжди, бо кількість цих правопорушень не зменшується. І жодні превентивні заходи на наших громадян не діють. Вони чули застереження, але ігнорують їх і ведуться на розповіді аферистів.

У ході брифінгу Сергій Зюбаненко розповів і про надзвичайну подію, яка трапилася вранці, 24 липня, у приміщенні Тернопільського райуправління поліції. 21-річний працівник поліції, отримавши табельну зброю, спробував здійснити самогубство. Наразі триває боротьба медиків за його життя.

“Спекулювати на цій ситуації не дозволю нікому, бо це життя людини. Чому так трапилося, ми дамо оцінку, коли вивчимо всі обставини. Цим займається ДБР та прокуратура, а ми всіляко допомагаємо. Замовчувати ніхто нічого не буде,” – підсумував полковник поліції.