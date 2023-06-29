На Тернопільщині триває операція «Акциз»

Заходи щодо протидії правопорушень у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів тривають на Тернопільщині. Операція “Акциз” стартувала по всій Україні ще 19 травня.

Працівники Тернопільського районного управління поліції контролюють ввіз та реалізацію спиртної та тютюнової продукції, аби унеможливити потрапляння контрафакту на полиці торговельних закладів обласного центру.

“Сьогодні, 28 червня, дільничні офіцери спільно з працівниками патрульної поліції та внутрішньої безпеки неподалік центрального ринку зупинили автомобіль з тютюновими виробами без відповідних марок акцизного збору та спиртосумішшю. Продукцію вилучили і склали адмінпротокол, який направимо до суду”, – розповів старший дільничний офіцер Володимир Пецур.

Під час перевірки автомобіля поліціянти виявили та вилучили 484 пачки цигарок, понад 37 літрів коньяку, 85 літрів спирту та 10 літрів алкоголю в пачках.

Загалом від початку проведення операції “Акциз” правоохоронці Тернополя виявили та вилучили близько 30 літрів спиртосуміші, 4800 пачок тютюну на 251 тисячу гривень, 800 пристроїв для куріння та 170 рідин до них.

Склали поліціянти 21 адміністративний протокол та розпочали 3 кримінальних провадження відповідно до статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Тривають слідчі дії.

Поліціянти наголошують власникам та працівникам торговельних закладів дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів.