Співпраця заради протидії шахрайствам

Поліцейські шукають нові можливості співпраці заради протидії шахрайським схемам, від яких дуже часто потерпають жителі області. Одну з форм спільної превентивної діяльності за ініціативою тимчасово виконуючого обов’язки керівника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка керівництво Тернопільського управління поліції запропонувало духівництву греко-католицької церкви. На зустріч з митрополитом Василієм Семенюком та священниками прийшов керівник районного управління поліції Сергій Осадця.

Зі слів поліцейського, однією з важливих причин зростання кількості шахрайств, є, насамперед, важкий психологічний стан людей у зв’язку з війною, яка триває в Україні. Люди стали боязкими, піддаються впливам сторонніх осіб. А цим користаються нечисті на руку громадяни.

«Звертаюся до вас з проханням допомогти розповсюдити серед людей інформацію про види шахрайств та основні поради, як запобігти цьому. Для цього ми підготували спеціальні буклети, які можна роздати парафіянам у ваших храмах, – закликав Сергій Осадця. – Впевнений, це дасть позитивний результат, і ми спільно допоможемо зберегти нашим громадянам їхні кошти». Священники висловили готовність співпрацювати з поліцією заради безпеки та добра людей