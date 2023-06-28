Навчали безпечній поведінці: тернопільські правоохоронці відвідали літній табір

Ювенальні поліцейські та працівники Кінологічного центру навідалися до літнього пришкільного табору у Тернополі. У веселій та ігровій формі гості пояснювали діткам призначення дорожніх знаків та наголосити на безпечному відпочинку під час літніх канікул.

Поліцейські пояснили вихованцям табору, як орієнтуватися та діяти у складних ситуаціях, нагадали малечі номери екстрених служб, а також наголосили про необхідність розвитку спостережливості, обачності та уваги.

Особливості дресирування службових собак демонстрував чотирилапий помічник правоохоронців Найк. Собака вправно шукав заховані предмети, виконував різні команди, а ще грався з дітьми та позував для фото.

На прощання правоохоронці закликали школяриків добре відпочити та не забувати дотримуватися їх порад, аби літні канікули минули весело і корисно.