Дорогі краяни, прийміть найщиріші вітання з Днем Конституції України

Незважаючи, що наша країна сьогодні переживає найважчі часи з моменту своєї суверенності та незалежності, ми маємо пам’ятати та ще більше шанувати те, без чого наша державність неможлива – Конституцію. За право кожного з нас жити та бути українцем сьогодні на смерть стоять тисячі захисників та захисниць.

Шляхом демократії, який обрали 27 років тому, ми торували свою дорогу до європейського майбутнього, проте сьогодні змушені відстоювати права і свободи у кривавій війні. Та я вірю в незламність українців, бо у найкритичніший момент змогли довести всьому світові, що ми «..народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була». В цій думці має утвердитися кожен, хто має честь називати себе українцем, і виконати свій найсвященніший обов’язок – боронити рідну землю від завойовників.

Разом до Перемоги!

Слава Україні!

Слава нашим захисникам!

З повагою т.в.о.начальника ГУНП в Тернопільській області,

полковник поліції Сергій Зюбаненко