Тернопільські поліцейські навчалися навиків збереження самоконтролю та умінню надавати підтримку в кризових ситуаціях

Психологи сектору психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області організували для колег інтерактивне заняття з елементами тренінгових технологій з психопрофілактики негативних психоемоційних станів та способів подолання стресових подій. Такі ситуації можуть мати місце як на службі, так у побуті поліцейського, а особливо в умовах режиму воєнного стану, посиленого варіанту несення служби та під час виконання завдань в умовах довготривалих відряджень.

Комплекс тренінгових занять систематично проводиться в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я – «Ти як?». Поліцейські під час заходу розглядали життєві кейси та виробляли навики збереження самоконтролю в кризових ситуаціях, пов’язаних із загрозами війни, навчалися відновлювати психологічний баланс після емоційного виснаження та способам надання першої психологічну підтримки колегам та громадянам в екстремальних умовах.

Начальник сектору психологічного забезпечення Михайло Козюк розповідає, що сьогодні одним із надважливих навиків кожного поліцейського є своєчасне застосування певних стратегій поведінки, які б дозволили самостійно справитися з гострими стресовими станами чи певними складними життєвими періодами, які можуть трапитися у житті співробітника. Під час таких тренінгів психологи, також обговорюють та тренують з способи надання взаємопідтримки у колективі, обговорюють роль керівника у психопрофілактичній роботі. Також під час такого розу занять поліцейські опрацьовують методи ефективної комунікації з населенням, зокрема алгоритми дій по наданню психологічної допомоги та підтримки громадянам в стресових станах, які можуть виникати у наслідок складних життєвих обставин.

Корисна інформація! Гарячі лінії психологічної допомоги:

Лінія Національної психологічної асоціації 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня, дзвінки безоплатні). Телефони для зв’язку з-за кордону доступні тут

Урядова «гаряча лінія» 1545, з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насиллю – 1547 (цілодобово, дзвінки безоплатні)

Лінія міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0 800 210 160 (цілодобово, дзвінки безоплатні)

Лінія емоційної підтримки МОМ – 0 800 211 444 (з 10:00 до 20:00 щодня, дзвінки безоплатні)

Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine 7333 (цілодобово)

Лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів 0 800 33 20 29 (цілодобово, дзвінки безоплатні)

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації ГО «Ла Страда-Україна» 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного) (цілодобово, дзвінки безоплатні)

Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти Як?» HowAreU.com, t.me/howareu_program

Національна гаряча лінія для дітей та молоді ГО «Ла Страда-Україна» 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116111 (з мобільного) (цілодобово, дзвінки безоплатні).