Динаміада-2023 серед силовиків: у чемпіонаті з міні-футболу поліцейські вибороли бронзу

Змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ „ Динамо” України з міні-футболу відбулися 22 червня на спортивних майданчиках Західноукраїнського національного університету. За призові місця змагалися 8 команд з різних правоохоронних структур області.

До фінальної частини футбольного турніру увійшли команди Нацполіції краю, поліції охорони, служби безпеки України, судової охорони та рятувальники.

Першість в футбольних баталіях виборола команда колективу Головного управління служби надзвичайних ситуацій, друге місце посіли працівники СБУ. Команда поліції Тернопільщини здобула третю сходинку в чемпіонаті.

Як зазначив заступник голови Тернопільської ОО ФСТ «Динамо» України Володимир Небесний, усі футбольні гравці вкотре довели, що вони не лише професіонали у роботі, а й прекрасно підготовлені спортсмени.

Призерам та учасникам змагань організатори вручили кубки та дипломи. Визначили судді і найдостойніших спортсменів футбольних баталій. Кращим бомбардиром став поліцейський Максим Пасічник, а кращим воротарем – рятувальник Тарас Воробля.

