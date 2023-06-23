Лікарі медичних бригад МВС, фахівці з тактичної медицини та домедичної допомоги силових структур України пройшли тактико-спеціальні навчання

Порятунок поранених після вибуху боєприпасів на полігоні; надання невідкладної допомоги учасникам ДТП; травмований скутерист; розбір завалу будівлі після влучання ракети та допомога важким пораненим; потерпілий без свідомості, без пульсу та дихання – це лише частина ситуацій, які відпрацьовували медики, рятувальники, прикордонники, поліціянти та бійці нацгвардії.

Усе відбувалося в рамках тактико-спеціальних навчань з надання медичної та екстреної медичної допомоги в умовах бойових дій й надзвичайних ситуацій.

Захід ініціювало Міністерство внутрішніх справ. Десять команд, до складу яких входили представники силових відомств та мобільні медичні бригади закладів охорони здоров’я МВС впродовж двох днів демонстрували свої вміння та навички працювати в найрізноманітніших екстремальних умовах, а головне в команді.

“Для мене, як для Державного секретаря важливо, щоб наші випускники, які наражаються на небезпеку, які заходять після ЗСУ, які заходять на заміновані території, які гасять вогонь і захищають наші кордони. Зараз 600 наших курсантів із закладів внутрішніх справ на захисті кордону. І наше завдання сьогодні – підготувати курсантів старшого курсу, випускників до випадків, які можуть виникати, і про які вони не читали в книжках,” – зазначила Державний секретар МВС Інна Ящук.

Учасники зустрічі – люди, які не мають медичної освіти, але відповідно до своїх службових обов’язків, повинні вміти надавати домедичну та екстрену медичну допомогу людям, які зазнали контузії, травм чи каліцтва під час бойових дій.

“Три види конкурсів: перший призначений для мобільних медичних бригад, які представляє лікар, фельдшер та водій. Вони приїхали на каретах екстреної медичної допомоги з територіальних медичних об’єднань МВС. Є аналогічні бригади від прикордонників, нацгвардії та ДСНС, – розповідає завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Арсен Гудима.- Другий конкурс був для фахівців з тактичної медицини – бойові медики – бригади НГУ, ДПС. І третій для фахівців з домедичної допомоги, який представляли поліціянти та ДСНС”.

Ігор Кіналь – один з учасників змагань. Він старший лейтенант медичної служби й представляв державну прикордонну службу України. За фахом Ігор – лікар-анестезіолог і свого часу цивільний одяг змінив на військовий. Його поле бою – це операційна. Він у складі бригади мобільного госпіталю Держприкордонслужби впродовж чотирьох місяців рятував життя поранених у зоні ведення бойових дій. На змагання приїжджав, аби побачити та почути щось нове.

“Побачив багато. Насправді дуже багато важких поранень, але наші хлопці молодці. Ми робили все. Особисто всі поранення, які були в мене, яких я транспортував, всі живі. Це дуже величезна робота. Хлопці молодці і я їм дотепер дякую, бо там важлива командна робота. Медицина – це мистецтво і ми завжди, особливо анестезіологи, ми на межі життя та смерті. Від твого рішення залежить людське життя”.

Юлія та Олександр – інструктори тактико-спеціальної підготовки штурмового полку “Сафарі”, який належить до бригади “Лють”. Команда поліціянтів посіла перше місце серед команд домедичної допомоги. До війни Олександр працював на швидкій, а Юлія у модельній та телевізійній сфері.

“У мене є військова освіта за спеціалізацією “тилове забезпечення”, але я зверталася у військкомат і згідно із мого звання та спеціалізації вакантних посад не було, я вирішила себе спробувати в іншому напрямку. Почала розвиватися в напрямку тактичної медицини, пройшла низку курсів з домедичної допомоги й зрозуміла, що в цьому напрямку я буду найкориснішою. І коли відкрився набір у “Гвардію наступу” – безпосередньо в “Лють”, спробувала свої сили, пройшла відбір і потрапила на посаду інспектора тактико-спеціальної підготовки, – пригадує Юлія. – Основу нашого підрозділу складають штурмовики і ми в середині підрозділу проводимо навчання, готуємо наших бійців до труднощів, з якими вони можуть зіткнутися в плані медицини, поранення, проводимо навчання, бойове злагодження і співпрацюємо в плані командної роботи та евакуації”

Постійне тренування та вдосконалення умінь – це те, що допомагатиме нашим медикам не забувати про алгоритм дій та бездоганно виконувати роботу як у цивільному житті, так і на полі бою. Організатори сподіваються, що ці змагання стануть щорічними.

Судді змагань кажуть, що ця зустріч показала, що знають та уміють представники силових відомств у напрямку медицини, а що потрібно вдосконалювати. Кожен учасник довів, що може працювати як в умовах надзвичайних ситуацій, так і війни.