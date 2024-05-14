Водійку, яка залишила місце ДТП, розшукали слідчі Тернопільщини

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася жителька Чорткова 1946 року народження. Жінка повідомила, що вона вранці 13 травня потрапила під колеса автомобіля, але кермувальник не зупинився, а поїхав далі.

На місце пригоди виїжджали слідчі Чортківського районного відділу поліції. Проведеними оперативно-розшуковими заходами та після перегляду камер відеоспостереження, працівники поліції встановили особу втікача.

Як з’ясувалося, за кермом автівки Mitsubishi Outlander перебувала місцева жителька. Згідно із попередніми результатами, проведеними газоаналізатором “Драгер”, водійка була тверезою, але жінка погодилася здати ще й кров для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі встановлюють усі причини ДТП. Триває перевірка.