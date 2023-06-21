GPS-технології на варті безпечних канікул

Де моя дитина зараз? Чи все в неї добре? Куди ходила протягом дня? Коли вийшла з дому і коли повернулася? Каже правду чи щось приховує?

Ці та схожі запитання відволікають батьків від роботи і приватних справ, змушують постійно переживати, непокоїтися. Особливої актуальності це набуває тепер, під час літніх канікул, коли школярі часто залишаються без нагляду дорослих. Тож поліція охорони, реалізовуючи проєкт «Створюємо простір вашої безпеки», нагадує батькам про індивідуальну систему супутникового стеження за дітьми.

“Якщо дитині загрожуватиме небезпека чи вона потрапить у надзвичайну ситуацію, то зможе натиснути тривожну кнопку на трекері чи екрані телефона – й озброєний наряд поліції охорони одразу виїде за її координатами”, – розповідає начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Володимир Слідзевич.

Саме це стало вирішальним для мешканки Тернополя Оксани Мотки, коли вона шукала заміну функції батьківського контролю для свого 13-річного сина Тимура.

“За допомогою GPS-трекера або через спеціальний мобільний додаток, спостерігаючи за маячком із комп’ютера чи телефона, я завжди знаю, де перебуває моя дитина і якими маршрутами ходить впродовж дня”.

Батьки переживали небезпідставно. Адже Тимур із товаришем уже потрапляли в ситуацію, яка їх налякала. Хлопці помітили, що слідом за ними йде незнайомець. Упевнившись, що це не випадково, вчинили так, як їм радили поліцейські під час зустрічі в школі: зайшли в магазин і почекали, поки незнайомець піде. Тоді в Тимура у телефоні ще не було тривожної кнопки, інакше він нею обов’язково скористався б.

GPS-спостереження – це не стільки про контроль, як про безпеку, тому стане в нагоді батькам тих школярів, котрі з вересня навчатимуться в другу зміну.