Поліцію Тернопільської області очолив полковник Сергій Зюбаненко

Заступник Голови Нацполіції Геннадій Федорюк представив нового тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко.

“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та тимчасовий виконувач обов’язків Голови НПУ Іван Вигівський переконані, що прийняте рішення буде сприяти ще більш ефективній роботі поліції області, направлене на забезпечення безпеки громадян, надання якісних поліцейських послуг та підвищення рівня довіри громадян до поліції. А це – основний критерій діяльності правоохоронного відомства”, – зазначив у своєму виступі Геннадій Федорюк.

На представлення нового керівника поліції прийшли очільники органів місцевого самоврядування та силових відомств краю.

Заступник Голови Нацполіції Геннадій Федорюк подякував за роботу попередньому начальнику ГУНП в Тернопільській області Олександру Богомолу за роботу, яку він виконував впродовж тривалого часу.

Новопризначений керівник – це людина з досвідом, яка пройшла всі щаблі служби в правоохоронних органах – від простого оперативника карного розшуку до керівних посад.

Сергій Зюбаненко подякував за довіру, пообіцяв сумлінно виконувати свої службові обов’язки та гідно служити українському народу.

Він запевнив, що прикладе максимум зусиль, аби всі завдання, поставлені вищим керівництвом, були виконані, а місцеве населення почувалося у безпеці.

“Всі ваші напрацювання, всі ваші надбання і ті кроки, які ви ще не завершили, будуть продовжені. Я буду з вами радитися, бо більше, ніж ви, ніхто не розуміє ваш регіон. Для себе я також ставлю максимальну планку, бо за кожен мирний день в тилу ми платимо досить велику ціну. Відпочивати ми будемо менше, аби громадяни Тернополя та області почували себе в безпеці”,- зазначив Сергій Зюбаненко.

Новий очільник поліції краю каже, що біля себе він хоче бачити відданих справі поліціянтів, які сумлінно, чесно та наполегливо виконуватимуть поставленні завдання та обов’язки.

А от для тих, хто переступить межу дозволеного він стане “найгіршим прокурором”.

Довідка:

Зюбаненко Сергій Вікторович народився 14 вересня 1980 року у м. Лубни Полтавської області. Закінчив Луганську академію внутрішніх справ, здобувши у 2002 році спеціальність юриста.

У 2010 році закінчив академію управління МВС та отримав диплом магістра за спеціальністю «правоохоронна діяльність».

У 2002-2004 роках здобув оперативний досвід у відділі карного розшуку різних підрозділів.

У 2011 році призначений начальником Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області.

У лютому 2012 року призначений начальником Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області, а з 24 лютого 2015 року працював на посаді заступника начальника ГУМВС України у Львівській області.

До призначення на Тернопільщину Сергій Зюбаненко обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині.