Працівники поліції дбають про безпечний відпочинок дітей під час канікул

Яких неухильних правил слід дотримуватись на вулиці, поблизу водойм та під час повітряної тривоги розповіли дітлахам тернопільські поліцейські. Пізнавальний захід відбувся у пришкільному таборі Тернопільської класичної гімназії.

Інспектори ювенальної превенції нагадали присутнім як відпочивати безпечно та як діяти загрозливих ситуаціях. Не залишили поза увагою і правила дорожнього руху.

Школярі не тільки слухали, а й розпитували про роботу різних правоохоронних підрозділів, де навчають на поліцейських. Вони активно відповідали на запитання гостей у погонах, а за правильні відповіді отримували подарунки.

Вже традиційно, розважати учнів прийшов поліцейський кінолог з собакою. Чотирилапий помічник дивував присутніх своїми вміннями виконувати різні складні команди.

Керівник навчального закладу Оксана Бойцун подякувала правоохоронцям за пізнавальний захід, зазначивши, що такі дружні зустрічі допомагають дітям отримати знання, які допоможуть вберегтися від різних загроз.

На прощання правоохоронці закликали школяриків добре відпочити, набиратися сил та не забувати дотримуватися їх порад.

