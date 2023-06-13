Професійне свято вибухотехніків

13 червня своє професійне свято відзначають поліцейські вибухотехнічного підрозділу. Цього року їхній службі виповнилося 28 років.

Вибухотехнічна служба ГУНП в Тернопільській області – це досвідчені та кваліфіковані фахівці, які готові до виїзду у будь-який час, адже повідомлення про виклик може надійти як вдень, так і вночі.

Уже з перших днів війни спеціалісти-вибухотехніки беруть активну участь у розмінуванні деокупованих територій. Міни, артилерійські снаряди, ракети, авіаційні бомби, гранати – це лише частина того, що доводиться вилучати щодня під час розмінування територій.

“Складність роботи сьогодні полягає в тому, що з настанням тепла почала з’являтися рослинність. Через високу траву та чагарники важко виявляти вибухотехнічні матеріали. А це додаткова небезпека”, – розповідає начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків.

За плечима тернопільських фахівців очищення від небезпечних предметів Київщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини. Сьогодні вибухотехніки працюють на території Запоріжжя та Донеччини.

“Сьогодні ми святкуємо чергову річницю і, користуючись нагодою, хочу привітати всіх колег-вибухотехніків України зі святом. Бажаю всім, щоб кількість підходів до вибухонебезпечних предметів дорівнювала кількості відходів. На жаль, при розмінуванні деокупованих територій вибухотехнічні служби зазнавали втрат. Велика шана та вдячність людям, які віддали своє життя заради майбутнього наших дітей”.