Намагаючись достроково закрити кредитний борг, чоловік втратив 5 тисяч гривень

Житель селища Козова втратив гроші після того, як довірився незнайомці. Потерпілий в мережі Instagram побачив оголошення про те, що фірма допомагає закрити кредитну заборгованість на вигідних умовах.

Чоловік зв’язався із власницею оголошення. У ході розмови його запевнили в тому, що при достроковому закритті боргу кінцева сума суттєво зменшиться.

Потерпілому запропоновані послуги сподобалися і він перерахував 5 тисяч гривень на рахунок, який вказали невідомі. Після цього “помічники” перестали виходити на зв’язок.

Коли чоловік вирішив переглянути інформацію щодо свого кредиту, то зрозумів, що він не закритий, а кошти пішли у невідомому напрямку.

За допомогою потерпілий звернувся до поліції. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.