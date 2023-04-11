Банківський шахрай видурив у жительки обласного центру понад 15 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернулася 45-річна тернопільчанка. Зі слів потерпілої, на мобільний їй зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником банку, клієнткою якого вона є, і повідомив про те, що хтось намагається провести незаконні трансакції з її карткою. Жінка виконав усі «поради» незнайомця і, як наслідок, втратила понад 15 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Поліцейські нагадують: банківські працівники ніколи не телефонують клієнтам! Тому повідомлення від так званих співробітників служби безпеки будь якого банку – це все ретельно продумана шахрайська схема.

Зміст повідомлень може трохи різнитися: то хтось хоче зняти ваші гроші, то потрібно перерахувати свої статки на резервний рахунок, то ваша картка вже заблокована, або буде заблокована та інше.

Правила безпеки: не слухайте таких «співробітників банку», одразу переривайте бесіду; ніколи і нікому не кажіть даних вашої банківської картки чи зміст смс-повідомлень, які почали надходити на ваш телефон; якщо у вас виникли якісь сумніви – перетелефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або ж підіть до найближчого відділення.

Якщо ви будете відповідальними та уважними, ніхто і ніколи не зможе вас обдурити.