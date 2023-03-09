Тернопільські динамівці змагалися з гирьового спорту

Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо» України з гирьового спорту відбулися у Тернополі. Динамівці змагалися за програмою комплексних змагань «Динаміада-2023». Спортсмени виконували вправу двоборства з гирями вагою 32 кг.

Наполегливі старання спортсменів принесли їм чергові перемоги як в особистих, так і командних заліках.

В особистій першості переможцями у своїх вагових категоріях стали: поліцейські Дмитро Крет, Іван Свистун, Олексій Криворучко, Ростислав Лукашенко, рятувальник Віктор Мороз, співробітник служби судової охорони Василь Свідрук та військовослужбовець Олександр Феоктістов.

Участь в змаганнях взяли 5 збірних команд. У командному заліку перемогу здобули працівники Нацполіції краю, срібні медалі отримали представники Головного управління ДСНС в області, а бронзові медалі виборола команда другого стрілецького батальйону в/ч 3002 НГУ.

Переможців нагородили кубками, дипломами та грамотами фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Нагородження проводили: головний суддя змагань Зіновій Кульчицький – заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту, заступник голови ТОО ФСТ «Динамо» України Володимир Небесний, член президії – начальник Управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко.