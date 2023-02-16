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Штурмова бригада «Лють»: долучитися до підрозділу може кожен

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Про набір добровольців в об’єднану штурмову бригаду «Лють», етапи конкурсного відбору, основні завдання підрозділу та умови працевлаштування – про усе це розповів в ефірі “Радіо ROKS” (103,5 ФМ) програма “Позиція” командир 2-го взводу 1-ї штурмової роти полку спеціального призначення «Сафарі» у бригаді «Лють» Нацполіції України Віталій Писаній. Слухайте актуальну інформацію та приєднуйтеся до бригади «Лють».

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