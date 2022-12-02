Поліцейські встановили причетність жителя Тернополя до двох крадіжок з гіпермаркету

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від працівників охоронної фірми гіпермаркету про те, що вони зупинили чоловіка, який скоїв крадіжу товару.

На місці події поліцейські встановили, що 46-річний житель Тернополя спокусився на електроінструменти. Товар заховав під верхній одяг і намагався непомітно пронести повз касу. Проте недобросовісного покупця помітили працівники служби охорони і викликали поліцейських.

У ході перевірки з’ясувалося, що зловмисник декілька днів тому вчинив ще одну крадіжку товару з гіпермаркету. Факт злодійства зафіксували камери відеоспостереження.

За обома фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.