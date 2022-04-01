Поліцейські закликають жителів області дотримуватися комендантської години

Поліція вкотре звертається до громадян із проханням виконувати обмеження щодо комендантської години, яка діє 22:00 до 06:00. Про це на брифінгу ради оборони Тернопільської області наголосив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.

У період дії комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Люди, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури та забезпечують життєдіяльність міста, повинні мати перепустки із місця роботи. Якщо ж такого документа немає, то варто звернутися до керівництва підприємства про його видачу.

Дотримуйтеся вказаних обмежень та залишайтеся вдома. Це гарантуватиме вашу безпеку і облегшить роботу поліції, котра працює цілодобово та без вихідних.

Також правоохоронці нагадують про заборону продажу алкогольних напоїв. Від початку запровадження обмеження поліцейські виявили більше 10 фактів підпільної реалізації такої продукції. Порушників притягують до адміністративної відповідальності, а товар вилучають. Про факти незаконної торгівлі алкоголем повідомляйте на лінію 102.