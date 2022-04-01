Багатодітну родину з Донеччини підтримали поліцейські Тернопільщини

Одяг, продукти харчування та інші необхідні в побуті речі поліцейські відвезли до нової домівки родини з Донеччини. Мати та семеро дітей, яких жінка взяла на виховання з дитячих притулків, сьогодні оселилися у Козові.

Родина переїхала на Тернопільщину на початку березня, коли на території Волноваського району йшли активні бойові дії. Благодійники допомогли дитячому будинку сімейного типу перебратися на захід. Матір та її семеро дітей гостинно прийняла Козівська громада Для проживання великої родини був підготовлений великий приватний будинок.

Багатодітною родиною постійно опікується місцева громада. Свою посильну допомогу вирішили організувати і поліцейські.