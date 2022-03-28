Поліція охорони закликає подбати про власну безпеку та безпеку майна

Поліція охорони Тернопільщини, як і решту підрозділів Національної поліції, працює у посиленому режимі. Зі слів начальника відділу УПО в Тернопільській області Олексія Дзюри, незважаючи на воєнний стан, підрозділ надає весь спектр охоронних послуг.

«З початку повномасштабного вторгнення загарбників на нашу землю чимало жителів Тернопільщини покинули свої домівки. З ситуації користаються любителі легкої наживи. Тому закликаю тернополян подбати про безпеку свого майна і обладнати залишені помешкання охоронною сигналізацією з підключенням до пульту охорони», – каже Олексій Дзюра.

Щоденно наряди управління поліції охорони здійснюють до пів сотні виїздів на спрацювання засобів охоронної сигналізації об’єктів та житлових приміщень громадян, які знаходяться під охороною. Також зусилля охоронців спрямовані на протидію мародерству.

«Окрім того підрозділи фізичної безпеки УПО здійснюють супровід цінних вантажів, фізичних осіб територією нашої області та за її межами. Також ми охороняємо об’єкти критичної інфраструктури та інші особливо важливі об’єкти», – підсумував Олексій Дзюра.

Поліція охорони працює у цілодобовому режимі. Для замовлення послуг можна звернутися за адресою: м. Тернопіль, вулиця Збаразька, 35 або за коротким номером 9899, або за телефоном 0672085068.