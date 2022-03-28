Кількість заяв про кримінальні та адміністративні зменшилась у понад 2,5 рази

33-ій день повномасштабної війни росії проти України: поліція за цей час отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян. Найчастіше люди звертаються за інформаційною та консультаційною допомогою. Також активно повідомляють про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечні предмети.

Загалом кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі за зверненнями громадян зафіксовано скоєння близько 13 тисяч злочинів, з них більше 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі.

Окремо звертаю увагу на крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану. За такими фактами вже зареєстровано понад 330 кримінальних проваджень. Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна – правова Держава.

Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити зв’язок населення з поліцією. Нагадую, що на тій території, де не працює 102, ми відкрили нові телефонні лінії. Актуальні номери розміщені на сторінці Національна поліція України прикріпленим нагорі дописом.

Також активно працюють альтернативні засоби зв’язку. Повідомлення про випадки шахрайства під час війни можна надіслати на електронну скриньку Кіберполіція callcenter@cyberpolice.gov.ua.

А про виявлені нерозірвані снаряди, ворожу техніку та бійців інформуйте через чат-бот «Народний месник» @ukraine_avanger_bot. Про вибухонебезпечні предмети можна ще повідомити через сайт https://www.ukraine-cat-uxo.com/t-ua, який створений Нацполіцією спільно з колегами з Англії. Там знайдете й багато корисних порад про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення нерозірваних боєприпасів.

Дякуємо громадянам за допомогу та підтримку! Разом #МиСильні