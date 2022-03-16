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Спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії

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На Тернопільщині паління трави за законами воєнного часу будуть розцінювати як диверсію. Про це на брифінгу заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За даними Управління ДСНС України в Тернопільській області, щодня до них надходять повідомлення про пожежі в екосистемах. Інколи на добу трапляється до десятка таких займань. З початку року зафіксовано 109 пожеж на відкритих територіях. Основна причина – людська недбалість та безпечність.

– Зараз весна і люди у нас звикли в цей час палити суху траву. Не робіть цього, бо в іншому випадку це буде розцінюватися як диверсійна робота, – зазначив Володимир Труш.

Правоохоронці нагадують, за самовільне випалювання рослинності або її залишків згідно статей 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штрафні санкції: для громадян – від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 6120 грн); на посадових осіб − від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15300 грн до 21420 грн).

За спалювання відходів і залишків сухої рослинності (стаття 82 КУпАП) штраф: для громадян – від 340 грн до 1360 грн; для посадових осіб – від 850 грн до 1700 грн.

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