Спалювання сухої трави у воєнний час прирівнюється до диверсії

На Тернопільщині паління трави за законами воєнного часу будуть розцінювати як диверсію. Про це на брифінгу заявив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За даними Управління ДСНС України в Тернопільській області, щодня до них надходять повідомлення про пожежі в екосистемах. Інколи на добу трапляється до десятка таких займань. З початку року зафіксовано 109 пожеж на відкритих територіях. Основна причина – людська недбалість та безпечність.

– Зараз весна і люди у нас звикли в цей час палити суху траву. Не робіть цього, бо в іншому випадку це буде розцінюватися як диверсійна робота, – зазначив Володимир Труш.

Правоохоронці нагадують, за самовільне випалювання рослинності або її залишків згідно статей 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штрафні санкції: для громадян – від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 6120 грн); на посадових осіб − від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15300 грн до 21420 грн).

За спалювання відходів і залишків сухої рослинності (стаття 82 КУпАП) штраф: для громадян – від 340 грн до 1360 грн; для посадових осіб – від 850 грн до 1700 грн.