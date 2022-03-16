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Кількість блокпостів буде оптимізовано та впорядковано їхню роботу

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Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії», – зазначив міністр.

З його слів, Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, вже проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

«Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою. Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані», – запевнив Денис Монастирський

На Тернопільщині також буде оптимізовано кількість блок-постів, особливо тих, які облаштовані самовільно, без погодження. У разі проблем із проїздом через блокпости поліцейські просять повідомляти за номером телефону 102.

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