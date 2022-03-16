Кількість блокпостів буде оптимізовано та впорядковано їхню роботу

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії», – зазначив міністр.

З його слів, Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, вже проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

«Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою. Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані», – запевнив Денис Монастирський

На Тернопільщині також буде оптимізовано кількість блок-постів, особливо тих, які облаштовані самовільно, без погодження. У разі проблем із проїздом через блокпости поліцейські просять повідомляти за номером телефону 102.