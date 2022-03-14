Поліцейські встановлюють осіб, які підпалили суху траву поблизу села Підгороднє Тернопільського району

12 березня о 15.45 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що поблизу села Підгороднє Тернопільського району горить суха трава. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські.

Пожежникам спільно з небайдужими громадянами вдалося ліквідувати загоряння, а поліцейським стало відомо, що до підпалу можуть бути причетні троє осіб, котрі втекли з місця події. Дані зловмисників встановлюються.

Правоохоронці нагадують, за самовільне випалювання рослинності або її залишків згідно статей 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штрафні санкції: для громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 грн до 6120 грн); для посадових осіб − від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15300 грн до 21420 грн).

За спалювання відходів і залишків сухої рослинності (стаття 82 КУпАП) штраф: для громадян – від 340 грн до 1360 грн; для посадових осіб – від 850 грн до 1700 грн.

У період воєнного стану такі правопорушення не лише несуть загрозу навколишньому середовищу, життю та здоров’ю людей, а й забирають ресурси правоохоронців, які зараз спрямовані на захист та допомогу нашим громадянам, котрі постраждали від наслідків бойових дій.