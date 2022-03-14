19 день війни: поліцейські продовжують посилено забезпечувати правопорядок і реагувати на повідомлення громадян

Поліцейські продовжують патрулювати вулиці населених пунктів, чергувати на блокпостах, охороняти стратегічні об’єкти інфраструктури. Службу несуть спільно зі співробітниками інших правоохоронних структур, бійцями територіальної оборони, членами громадських формувань та небайдужими містянами, які вступили у лави добровольців.

Основне завдання на блокпостах – перевірка автомобілів, виявлення осіб, що перебувають у розшуку, огляд вантажів та супроводжуючої документації. Зусилля спрямовані на протидію воєнним загрозам.

Зокрема при проходженні блокпоста громадянам потрібно: зменшити швидкість автомобіля; завчасно приготувати документи для перевірки; вимкнути фари; увімкнути аварійне світло; без дозволу військових не виходити з автомобіля; бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля; після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.Фото та відеозйомка на блокпостах заборонена.

У посиленому режимі працюють оператори служби 102. За минулу добу у поліцію надійшло понад 700 звернень, усі вони перевірені та відпрацьовані.

Поліцейські закликають мешканців дотримуватися правил комендантської години, яка триває з 22:00 до 6:00. Це означає повну заборону пересування як транспортними засобами, так і пішки без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.