У Тернополі провели інструктаж спільного патрулювання

Більше сотні місцевих жителів пройшли інструктаж спільного патрулювання. На вулиці обласного центру вийдуть наряди поліцейських та представників громадських формувань.

Тернополяни чергуватимуть разом із бійцями роти поліції особливого призначення “Тернопіль”, військовими Національної гвардії та правоохоронцями. Вони допомагатимуть силовикам патрулювати та охороняти стратегічні об’єкти Тернополя й сам обласний центр.

Начальник Тернопільського райуправління поліції Сергій Осадця дякує людям за допомогу.

Зберігайте спокій та дізнавайтеся інформацію про останні події лише з офіційних джерел.