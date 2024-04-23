На Чортківщині в результаті падіння травмувався працівник підприємства

У важкому стані до реанімації бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Чортківського району. Сорокадворічний чоловік травмувався на робочому місці.

Очевидцями нещастя були колеги потерпілого. Вони повідомили про подію керівників підприємства та поліцію.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік, завантажуючи на автівку міндобрива, перебував на драбині. Проте не втримався, впав з метрової висоти на бетонне покриття та вдарився головою. Його у важкому стані доправили до лікарні.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу. Триває слідство.