У єдності наша сила. Поліція Тернопільщини долучилася до відзначення Дня єднання в Україні

Момент загрози став для України моментом фактичного єднання суспільства. Адже в такий час ми маємо відчувати плече один одного, маємо бути впевнені, що ми – єдині у прагненні боронити рідну землю. З цією метою 16 лютого проголошено Днем єднання України.

У заходах, що відбулися у Тернополі, активну участь взяли поліцейські, міграційники, нацгвардійці та представники інших служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ.

«День єднання оголошено для “посилення консолідації” українців, зміцнення їхньої “стійкості” на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість», – зазначив Михайло Білецький, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області.

Над адміністративною будівлею Головного управління Національної поліції замайорів прапор України, також керівництво поліції взяло участь у піднятті державного стягу у парку «Топільче», де зібралися представники всіх гілок державної влади, органів самоврядування, духовенства та громадськості області.