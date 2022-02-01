Поліція Тернопільщини отримала сім нових службових автомобілів

Автопарк тернопільської поліції поповнився новими транспортними засобами.

Для службових потреб два автомобілі отримали поліцейські офіцери Тернопільської міської громади, один вибухотехнічна служба та чотири – структурні та територіальні підрозділи поліції області.

Урочисте вручення ключів від нових поліцейських автомобілів відбулося у вівторок, 1 лютого, на базі Тернопільського районного управління поліції. На захід завітали голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш та міський голова Тернополя Сергій Надал.

Завдяки новим машинам поліцейські зможуть оперативніше реагувати на виклики та швидше прибувати на місця подій. Транспорт придбали за рахунок місцевих та державних коштів.

«Важливо є те, що держава не забуває про поліцейських і намагається кожного року покращити їхню матеріально-технічну базу», – зазначив голова ТОДА Володимир Труш.

Дві автівки передали поліцейським офіцерам Тернопільської міської громади. Одну із машин закупили за кошти Тернопільського міського бюджету в рамках реалізації програми «Безпечна громада».

«Два транспортні засоби з’явилися на території нашої громади. Сподіваємося, що вони забезпечать додаткову безпеку та комфорт для жителів і будуть достатніми для ефективного виконання якісної та професійної роботи наших правоохоронців», – зауважив міський голова Сергій Надал.

Сьогодні в області ефективно реалізовується проєкт «Поліцейський офіцер громади». Тож сучасні автівки – це суттєва допомога в організації роботи місцевих шерифів.

«Кожна громада повинна мати свого поліцейського, який буде допомагати підтримувати порядок на її території.

Поліцейський офіцер громади забезпечуватиметься місцем для роботи та автомобілем для ефективного несення служби», – розповідає начальник обласної поліції Олександр Богомол.

Сучасний автомобіль, обладнаний необхідними інструментами для виїзду на повідомлення про замінування або виявлення небезпечних предметів, отримала й вибухотехнічна служба ГУНП. За словами керівника підрозділу Ігоря Васьківа, нове оснащення допоможе убезпечити спеціалістів-вибухотехніків від різних травм у роботі.

Ще чотири автомобілі передали для роботи підрозділів слідства, кримінальної поліції районних відділів та відділень поліції.

Службовий транспорт освятили священнослужителі. Начальник обласної поліції закликав особовий склад дотримуватися транспортної дисципліни та бережно ставитися до отриманої техніки.