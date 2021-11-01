Минулими вихідними родини співробітників територіального управління Служби судової охорони Тернопільської області об’єдналися в одну велику українську родину в рамках проєкту «Українська родина – душа країни».

Частина української душі належить славетній історії епохи козаччини, яку спробували відтворити для дітей судові охоронці області. Адже, все, що було кращим і світлим в українському народі, асоціюється з образом козака – українського гетьмана. В народній пам’яті він став символом України, її волі, її сили, її незалежності.

«Козак – це національний герой. Він дотепний, рухливий, сильний та сміливим, а ще він умів боротися, не боявся віддати життя за свою країну» – власне такими рисами діти наділили українського козака.

Родини територіального управління Служби з задоволенням проходили квести українознавства, ділилися власними знаннями про козаків, наспівували народні пісні та приміряли елементи українського однострою. До вподоби учасникам заходу припало порівняння козаків з охоронцями Феміди та макети козацького озброєння.

За такої нагоди діти мали можливість відчути себе справжніми воїнами епохи козацтва. З великим захопленням та цікавістю пройшли майстер-клас катання верхи по лісах та степах, як в минулому це робили наші предки.

Це ідеальна можливість відійти від рутини, навчити дітей пишатися величчю української історії та її героями, – зазначила провідна спеціалістка служби з професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області майор Служби Людмила Гузар.

День був насичений позитивними емоціями, новими враженнями, колоритом української душі підростаючого покоління нашої країни.

Служба судової охорони