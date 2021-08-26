За місяць профілактичного відпрацювання автодоріг тернопільські поліцейські задокументували понад 5 500 порушень правил дорожнього руху

З 20 липня по 20 серпня на території області проводився комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Безпечні автомобільні дороги». Основна мета – знизити рівень аварійності та запобігти загибелі та травмуванню людей.

Під час відпрацювання було збільшено кількість екіпажів поліції для нагляду та оперативного реагування на порушення правил дорожнього руху. Особлива увага була зосереджена на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод.

За період профілактичних заходів працівники поліції зафіксували 5 573 порушення правил дорожнього руху, з яких 154 — за фактом керування транспортними засобами в стані сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність за це – 17 тисяч гривень штрафу із позбавленням водійських прав на рік.

Найбільше адмінпостанов винесено за їзду з непристебнутим паском безпеки або без мотошолома – 782. Також оформлено 124 адмінматеріали за недотримання водіями правил руху через залізничні переїзди .

Поліцейські виявляли не лише водіїв-порушників, а й несумлінних пішоходів. На них складено 238 адмінпротоколів.

Правоохоронці звертаються до усіх громадян дотримуватися правил дорожнього руху, наголосити про них дітям й бути обачними на дорозі.