Жителі села Дворіччя Микулинецької громади обмежували рух транспорту шляхом безперервного пересування по нерегульованому пішохідному переходу

Рух трасою державнoгo значення М-19 пoблизу Микулинців сьогодні обмежували жителі села Дворіччя. Люди протестували проти місцевого фермера, звинувачуючи його у незаконному користуванні земельними паями.

За безпекою дорожнього руху та порядком стежили співробітники відділення поліції міста Теребовлі. На місце події виїжджав заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Михайло Білецький.

За час протесту, який тривав з 10.20 до 14.20, суттєвих порушень зафіксовано не було.