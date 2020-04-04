На в’їздах в Тернопільщину встановлено 10 додаткових карантинних постів

Відповідно до протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА, на території області встановлено особливий режим в’їзду та виїзду.

Мета таких заходів – забезпечити належний рівень карантинних та санітарно-протиепідемічних заходів та запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції.

З 4-го квітня додатково на в’їздах в область виставили 10 карантинних постів. Працівники поліції проводитимуть з водіями та пасажирами профілактично-роз’яснювальну роботу щодо важливості дотримання карантину.

Правоохоронці Тернопільщини продовжують нести службу в посиленому режимі та закликають громадян з розумінням ставитися до вимушених обмежень та дотримуватися їх.