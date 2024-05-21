Причини автопригоди, в якій травмувався пасажир, встановлюють слідчі Тернопільського відділення поліції

Із забоями та переломами до лікарні потрапив 19-річний тернополянин. Травми юнак отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 20 травня о 20:00 в селищі Велика Березовиця. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep Grand, рухаючись польовою дорогою в межах селища, не впорався з керуванням, допустив з’їзд за межі проїзної частини дороги, а після цього авто перекинулося.

Тілесні ушкодження отримав пасажир. Юнака госпіталізували, а у кермувальника лікарі взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.